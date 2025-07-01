Крупные банки начнут открывать социальные вклады
Российские системно значимые банки с 1 июля начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку, сообщает РИА Новости.
Ставка по социальному вкладу будет самой высокой. Можно открыть только один такой депозит и разместить на нем не более 50 тысяч рублей. Остальные финансовые организации должны будут запустить такие вклады с 1 января 2027 года.
Цель инициативы – поддержать граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам. Это поможет надежнее защитить от инфляции накопления граждан с невысокими доходами. При этом социальный вклад можно будет в любое время пополнить, а в случае необходимости снять с него средства без уменьшения процентной ставки и без комиссии.
Процентная ставка по социальному вкладу должна ориентироваться на доходность конкретного банка и соответствовать максимуму по вкладу до одного года для розничных клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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