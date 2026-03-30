Трамп прямо заявил, что его предпочтительный сценарий — получить доступ к иранским нефтяным запасам. Критику со стороны оппонентов внутри страны он счёл необоснованной, назвав несогласных «глупыми людьми». По словам главы Белого дома, для удержания острова потребовалось бы оставаться там какое‑то время, но, с его точки зрения, Иран не располагает достаточными силами для защиты Харка: операция, по его оценке, может пройти «очень легко».

Президент также упомянул, что американские военные уже поразили 13 тысяч целей и осталось ещё около трех тысяч.



Ранее, после январской военной операции в Венесуэле и задержания президента Николаса Мадуро, Трамп анонсировал передачу США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене. Глава государства подчеркнул, что будет лично контролировать распределение вырученных средств — якобы для того, чтобы они пошли на благо народов Венесуэлы и США. В конце февраля он сообщил, что Вашингтон уже получил от Каракаса 80 млн баррелей нефти.