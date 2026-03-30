Венесуэльский сценарий: Трамп заявил о планах забрать нефть и уран Ирана
Трамп хочет забрать у Ирана нефть и уран, направив на Ближний Восток 50 тысяч военных, а местные жители готовятся к вторжению, чтобы «сжечь» американских солдат и «навсегда наказать» их региональных союзников.
Gрезидент США Дональд Трамп в беседе с Financial Times озвучил планы по установлению контроля над нефтяными ресурсами Ирана. В частности, он допустил возможность захвата острова Харк — ключевого узла в системе экспорта иранской нефти.
Трамп прямо заявил, что его предпочтительный сценарий — получить доступ к иранским нефтяным запасам. Критику со стороны оппонентов внутри страны он счёл необоснованной, назвав несогласных «глупыми людьми». По словам главы Белого дома, для удержания острова потребовалось бы оставаться там какое‑то время, но, с его точки зрения, Иран не располагает достаточными силами для защиты Харка: операция, по его оценке, может пройти «очень легко».
Президент также упомянул, что американские военные уже поразили 13 тысяч целей и осталось ещё около трех тысяч.
Ранее, после январской военной операции в Венесуэле и задержания президента Николаса Мадуро, Трамп анонсировал передачу США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене. Глава государства подчеркнул, что будет лично контролировать распределение вырученных средств — якобы для того, чтобы они пошли на благо народов Венесуэлы и США. В конце февраля он сообщил, что Вашингтон уже получил от Каракаса 80 млн баррелей нефти.
Сообщения о возможном захвате острова Харк появились в СМИ ещё в начале марта. Так, Axios писал об обсуждении такого сценария в США, а The Wall Street Journal допускала, что контроль над Харком может стать частью потенциальной наземной операции.
На фоне заявлений Трампа Вашингтон нарастил военное присутствие на Ближнем Востоке: к 30 марта численность американских войск в регионе, по данным The New York Times, достигла 50 тысяч человек.
Иран расценил эти шаги как подготовку к наземному вторжению, несмотря на формальные сигналы о готовности к дипломатии. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что население готово дать отпор: по его словам, иранцы ждут вторжения, чтобы «сжечь» американских солдат и «навсегда наказать» их региональных союзников.
Кроме того, по информации The Wall Street Journal, администрация Трампа изучает возможность военной операции по вывозу из Ирана примерно 450 кг урана. Источники издания отмечают, что миссия может оказаться «сложной и рискованной», поскольку потребует длительного присутствия американских военных на территории страны.
Хотя окончательное решение пока не принято, президент склоняется к этому варианту — в первую очередь ради того, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. Трамп также поручил своим советникам усилить давление на Тегеран, добиваясь добровольной передачи урана в рамках гипотетического соглашения о прекращении конфликта.
Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что задача Пентагона — обеспечить президенту максимально широкий выбор опций, но это не означает, что решение уже утверждено. Представители Пентагона и Центрального командования США от комментариев по теме воздержались.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин говорил НСН, что Трамп готовится захватить остров Харк или занять ключевые точки на побережье острова, где базируются иранские военные силы, 2,2 тысячи морских пехотинцев США будут выполнять конкретную задачу.
«Во-первых, надо поменьше слушать Трампа, потому что в реальности он подтягивает сухопутные силы и морских пехотинцев, размещает новые эскадрильи истребителей-бомбардировщиков. Во-вторых, у Трампа, конечно, был разработан план, хотя никто в это не верит. В соответствии с этим планом в течение 4-6 недель он ожидал нанести военное поражение. Сейчас прошло меньше четырех недель, и, я думаю, он доведет свой план до конца, поэтому и подтягивается дополнительный ресурс. Поэтому никаких переговоров, конечно, нет», — рассказал собеседник НСН.
Однако младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева считает, что американский президент не решится на наземную операцию в Иране, так как это нанесет непоправимый ущерб его политическому имиджу.
«Полномасштабная военная операция маловероятна, потому что это не в интересах США, это очень большие риски. Могут быть человеческие потери, Трампу такое точно не нужно в его президентский срок. США могут решиться на точечную операцию, хотя это тоже очень рискованно. Американцам нужна быстрая победа, а Иран показал, что он готов к продолжительной войне. Цель Ирана — показать, что США невыгодно воевать, но американцы пока не достигли такого понимания. Что касается стран Персидского залива и возможной наземной операции, они точно постараются остаться в стороне. Страны Персидского залива фактически оказались ввязаны в войну из-за американских баз. Поэтому вопросы у них, конечно, появились», — отметила она в беседе с НСН.
С Добревой согласился и политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, в текущих условиях проведение наземной операции является рискованным решением для США.
«Пентагон рассматривает разное развитие событий. Не факт, что вариант с наземной операцией будет тем, что реализуют. Риски будут большими. США могут перекинуть морских пехотинцев на остров Харк, высадиться на своих конвертопланах Osprey. Но после высадки придется закрепляться на острове, с этим будут проблемы. Остров находится всего лишь в 20 км от континентальной территории Ирана. По нему начнут бить ракеты, снаряды, РСЗО и так далее. Будут большие потери среди американских военных, все может превратиться в одну большую коллективную могилу», — сказал он в эфире НСН.
По сообщению агентства Tasnim, в городе Тебриз (Иран) подвергся атаке нефтехимический завод. Об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан.
На месте происшествия задействованы спасательные и оперативные службы. По текущей информации, опасных или токсичных веществ не обнаружено, угрозы для жителей нет.
Tasnim также сообщает о другом инциденте — в Тегеране в районе Кианшахр в результате удара по складу отходов под завалами, по предварительным данным, оказались четыре охранника. Поисково‑спасательные работы продолжаются. Кроме того, повреждены производственные помещения и расположенные рядом жилые дома.
По информации The Washington Post, эксперты выражают сомнения в том, что США и Израиль способны полностью ликвидировать ракетную программу Ирана, отмечает RT.
Издание, опираясь на данные спутниковых снимков, сообщает, что с начала военной операции были повреждены четыре ключевых иранских объекта, задействованных в производстве баллистических ракет.
Как отмечается в публикации, специалисты подчёркивают: полное уничтожение ракетной программы представляется маловероятным. Они указывают на успешный опыт Ирана по восстановлению инфраструктуры после предыдущих атак, доступ Тегерана к международным цепочкам поставок, а также на использование Ираном мобильных ракетных установок, точное количество которых остаётся неизвестным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о возрастании рисков радиоактивного заражения на всём Ближнем Востоке из‑за атак на гражданские атомные объекты Ирана, отмечает 360.ru.
Дипломат указала, что 27 марта были обстреляны два ключевых объекта: тяжеловодный комплекс в Хондабе и завод по производству концентрата урановой руды в Ардакане. Позднее поступили сообщения о новых обстрелах в районе АЭС «Бушер».
Захарова подчеркнула, что подобные атаки должны получить жёсткое и однозначное осуждение со стороны международного сообщества. Она отметила, что продолжающиеся действия представляют собой грубое нарушение норм международного права, и лица, ответственные за них, обязаны это осознавать.
Кроме того, представитель МИД РФ призвала руководство МАГАТЭ дать оценку серьёзности сложившейся угрозы. По её словам, нападения на мирные ядерные объекты подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия, а также нарушают положения международных конвенций в сфере ядерной и физической безопасности и ставят под удар механизмы проверок, реализуемые агентством.
С момента начала военной операции США и Израиля против Ирана на территории страны зафиксировано несколько атак. Под удары попали различные объекты, включая промышленные, военные и ядерные. В частности, 27 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение удара по центральному производству иранских ракет и морских мин в городе Йезд.
В ответ Иран осуществил серию массированных ударов по странам Персидского залива. Так, за два дня до описываемых событий под обстрел попал алюминиевый завод Al Taweelah в Абу‑Даби (принадлежит компании Emirates Global Aluminium, EGA). Несколько сотрудников EGA получили ранения, их жизни вне опасности. На следующий день иранские ракеты поразили химический завод в израильской промышленной зоне Неот‑Ховав, что привело к возгоранию. В результате инцидента один человек получил лёгкое ранение.
