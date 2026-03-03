Президент США Дональд Трамп не решится на наземную операцию в Иране, так как это нанесет непоправимый ущерб его политическому имиджу, заявила младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.

Госдеп США призвал сограждан срочно покинуть страны Ближнего Востока. Американский лидер Дональд Трамп допустил, что может отправить в Иран и сухопутные войска для наземной операции. Пока, если война затянется, США рассматривают возможность передислокации систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток. Ранее американский лидер заявил, что операция против Ирана может занять больше времени, чем четыре-пять недель, и Вашингтон к этому готов.