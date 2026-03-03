Названа причина, по которой Трамп не решится вводить войска в Иран
Страны Персидского залива не поддержат сухопутную операцию - они недовольны американцами, а Трамп не захочет портить себе имидж, заявила НСН Евдокия Добрева.
Президент США Дональд Трамп не решится на наземную операцию в Иране, так как это нанесет непоправимый ущерб его политическому имиджу, заявила младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.
Госдеп США призвал сограждан срочно покинуть страны Ближнего Востока. Американский лидер Дональд Трамп допустил, что может отправить в Иран и сухопутные войска для наземной операции. Пока, если война затянется, США рассматривают возможность передислокации систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток. Ранее американский лидер заявил, что операция против Ирана может занять больше времени, чем четыре-пять недель, и Вашингтон к этому готов.
«Полномасштабная военная операция маловероятна, потому что это не в интересах США, это очень большие риски. Могут быть человеческие потери, Трампу такое точно не нужно в его президентский срок. США могут решиться на точечную операцию, хотя это тоже очень рискованно. Американцам нужна быстрая победа, а Иран показал, что он готов к продолжительной войне. Цель Ирана - показать, что США невыгодно воевать, но американцы пока не достигли такого понимания», - отметила она.
Более того, страны Персидского залива негодуют, что США бросили все силы на защиту Израиля, а они оказались в эпицентре атак.
«Что касается стран Персидского залива и возможной наземной операции, они точно постараются остаться в стороне. Хотя там разошлись мнения. С одной стороны, идут обвинения в сторону США, так как они сконцентрировали все силы на защите Израиля, а территорию арабских стран защищать Вашингтон не спешит. Военные базы США в этих странах должны были стать гарантом безопасности, а они, наоборот, становятся целями атак. Страны Персидского залива фактически оказались ввязаны в войну из-за американских баз. Поэтому вопросы у них, конечно, появились. Для ОАЭ, например, это очень критично, так как портит имидж безопасной страны. Иран пытается блокировать Ормузский пролив, что наносит удар по экономическим интересам стран. Это вызывает и другие разговоры, с этой позиции уже осуждается Иран. А Израиль подогревает это все, предлагая создать антииранскую коалицию», - рассказала собеседница НСН.
США и Израиль ждали быстрого эффекта в атаке на Иран, а этого уже не произошло, Тегеран имеет достаточные запасы ресурсов и вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, заявил НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
