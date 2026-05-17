Россияне не смогут привезти кубок Стэнли в Россию в случае победы в НХЛ
Российские хоккеисты по-прежнему не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
Он подтвердил, что политика лиги, принятая в 2022 году, не изменилась. Таким образом, даже в случае завоевания главного трофея российские игроки не смогут привезти его на родину.
В текущем сезоне на победу в Кубке Стэнли претендуют пять команд, в четырёх из которых выступают российские хоккеисты: «Колорадо» (Валерий Ничушкин, Захар Бардаков), «Каролина» (Александр Никишин, Андрей Свечников, Пётр Кочетков), «Вегас» (Иван Барбашев, Павел Дорофеев) и «Монреаль» (Иван Демидов).
В последний раз российские игроки привозили Кубок Стэнли в Россию в 2021 году после победы «Тампы-Бэй Лайтнинг», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
