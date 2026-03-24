«Разутюжат все»: Как Трамп готовит захват иранского острова Харк
Алексей Подберезкин раскрыл НСН, что Вашингтон вполне способен оккупировать остров Харк, однако удержать его будет непросто, так как Иран очень хорошо подготовился.
Дональд Трамп готовится захватить остров Харк или занять ключевые точки на побережье острова, где базируются иранские военные силы, 2,2 тысячи морских пехотинцев США будут выполнять конкретную задачу. Об этом НСН рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
ВВС США разместили на авиабазе Овда в Израиле дополнительно эскадрилью из 12 истребителей F-16. Кроме того, как пишет The Wall Street Journal (WSJ), тысячи американских морских пехотинцев должны 27 марта прибыть на Ближний Восток. Это базирующийся в Японии десантный корабль USS Tripoli, десантный корабль-док USS New Orleans и около 2,2 тысячи морских пехотинцев. Ранее глава США Дональд Трамп заявил о 5-дневной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана, а также о «продуктивных» переговорах, которые якобы идут с Ираном. Подберезкин раскрыл, что никакие переговоры не ведутся.
«Во-первых, надо поменьше слушать Трампа, потому что в реальности он подтягивает сухопутные силы и морских пехотинцев, размещает новые эскадрильи истребителей-бомбардировщиков. Во-вторых, у Трампа, конечно, был разработан план, хотя никто в это не верит. В соответствии с этим планом в течение 4-6 недель он ожидал нанести военное поражение. Сейчас прошло меньше четырех недель, и, я думаю, он доведет свой план до конца, поэтому и подтягивается дополнительный ресурс. Поэтому никаких переговоров, конечно, нет», - рассказал собеседник НСН.
Также Подберезкин раскрыл наиболее вероятные цели, для которых будут задействованы морские пехотинцы.
«Если речь идет об оккупации одного острова, то этого достаточно. Тем более, что они будут захватывать его не только морпехами. Сначала они «разутюжат» все что можно сверху крылатыми ракетами и авиационными налетами, а потом уже на пустую землю будут высаживаться морпехи. Может быть, морпехи нужны для того, чтобы занять какие-то ключевые точки на побережье, где базируются так называемые морские «бэки» или размещены береговые ракетные установки. Для того, чтобы бороться с Ираном, этих сил, конечно, недостаточно. Но Трамп этим и не будет заниматься, ему нужно закончить всю эту историю максимум через 2-3 недели, и, поверьте мне, она так и закончится. Сколько по времени США смогут удерживать остров Харк, зависит от подготовки Ирана, а он за 20 лет подготовился очень хорошо», - отметил он.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Вашингтон столкнется с беспрецедентным ответом Тегерана в случае попытки захватить иранский остров Харк в Персидском заливе.
Горячие новости
- Маркировка книг с упоминанием наркотиков снизит продажи малоизвестных авторов
- World Athletics сняла с ВФЛА все санкции, связанные с допингом
- Глава «Эксмо» раскрыл затраты на маркировку книг с упоминанием наркотиков
- Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры
- До Маска далеко: В России сравнили спутники «Рассвет» и Starlink
- «Разутюжат все»: Как Трамп готовит захват иранского острова Харк
- Путин сменил посла России в Перу
- В Севастополе после взрыва госпитализированы 12 человек
- Машины гниют во дворах: Почему 10% водителей в России не имеют ОСАГО
- ФСБ задержала иностранца с посылкой с бомбами, замаскированными под стельки