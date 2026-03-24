«Во-первых, надо поменьше слушать Трампа, потому что в реальности он подтягивает сухопутные силы и морских пехотинцев, размещает новые эскадрильи истребителей-бомбардировщиков. Во-вторых, у Трампа, конечно, был разработан план, хотя никто в это не верит. В соответствии с этим планом в течение 4-6 недель он ожидал нанести военное поражение. Сейчас прошло меньше четырех недель, и, я думаю, он доведет свой план до конца, поэтому и подтягивается дополнительный ресурс. Поэтому никаких переговоров, конечно, нет», - рассказал собеседник НСН.

Также Подберезкин раскрыл наиболее вероятные цели, для которых будут задействованы морские пехотинцы.

«Если речь идет об оккупации одного острова, то этого достаточно. Тем более, что они будут захватывать его не только морпехами. Сначала они «разутюжат» все что можно сверху крылатыми ракетами и авиационными налетами, а потом уже на пустую землю будут высаживаться морпехи. Может быть, морпехи нужны для того, чтобы занять какие-то ключевые точки на побережье, где базируются так называемые морские «бэки» или размещены береговые ракетные установки. Для того, чтобы бороться с Ираном, этих сил, конечно, недостаточно. Но Трамп этим и не будет заниматься, ему нужно закончить всю эту историю максимум через 2-3 недели, и, поверьте мне, она так и закончится. Сколько по времени США смогут удерживать остров Харк, зависит от подготовки Ирана, а он за 20 лет подготовился очень хорошо», - отметил он.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Вашингтон столкнется с беспрецедентным ответом Тегерана в случае попытки захватить иранский остров Харк в Персидском заливе.

