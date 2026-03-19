ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Израиль нанес удар по крупному иранскому газовому месторождению Южный Парс 18 марта. Месторождение — основа газовой отрасли Ирана, обеспечивающая свыше 70-75% всей внутренней добычи. Утверждается, что бомбардировка была проведена без участия США. Однако издание Axios с ссылкой на свои источники подчеркивает, что атака была спланирована совместно с администрацией Трампа. Сам американский президент отрицает свою причастность. Более того, в будущем он намерен прекратить подобные удары, сообщает WSJ.

Иран, в свою очередь, в тот же день нанес удар ракетами по промышленному комплексу сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Об этом сообщила в соцсети X государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy. По ее словам, это нанесло значительный ущерб инфраструктуре, а также осложнило работу предприятия. Рас-Лаффан — крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ), ориентированный на экспорт более 100 миллионов тонн СПГ в год.

Трамп отметил, что Израиль больше не будет бомбить ценное газовое месторождение, если Иран прекратит атаки по Катару, а иначе США самостоятельно устроят массированную бомбардировку Южного Парса и уничтожат его. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social. По данным WSJ, на позицию президента также влияет ситуация в Ормузском проливе. Если Тегеран продолжит препятствовать движению танкеров, то удары по энергетическим объектам продолжатся.