Мир или эскалация? Почему Трамп предложил остановить удары по энергетике Ирана
Президент США призвал Израиль прекратить бомбардировки газовых иранских объектов. Однако Пентагон попросил $200 миллиардов на продолжение войны.
Президент США Дональд Трамп предложил Израилю остановить разрушение иранской энергетической инфраструктуры. На такое решение его подтолкнула атака Тель-Авива по крупнейшему газовому объекту Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Израиль нанес удар по крупному иранскому газовому месторождению Южный Парс 18 марта. Месторождение — основа газовой отрасли Ирана, обеспечивающая свыше 70-75% всей внутренней добычи. Утверждается, что бомбардировка была проведена без участия США. Однако издание Axios с ссылкой на свои источники подчеркивает, что атака была спланирована совместно с администрацией Трампа. Сам американский президент отрицает свою причастность. Более того, в будущем он намерен прекратить подобные удары, сообщает WSJ.
Иран, в свою очередь, в тот же день нанес удар ракетами по промышленному комплексу сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Об этом сообщила в соцсети X государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy. По ее словам, это нанесло значительный ущерб инфраструктуре, а также осложнило работу предприятия. Рас-Лаффан — крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ), ориентированный на экспорт более 100 миллионов тонн СПГ в год.
Трамп отметил, что Израиль больше не будет бомбить ценное газовое месторождение, если Иран прекратит атаки по Катару, а иначе США самостоятельно устроят массированную бомбардировку Южного Парса и уничтожат его. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social. По данным WSJ, на позицию президента также влияет ситуация в Ормузском проливе. Если Тегеран продолжит препятствовать движению танкеров, то удары по энергетическим объектам продолжатся.
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ
В ответ на атаки Ирана министры иностранных дел 12 арабских и исламских государств призвали Тегеран остановить свои удары по ближневосточным государствам. Они выпустили совместное заявление с таким призывом после встречи в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Стороны вменяют иранской армии в вину преднамеренные бомбардировки жилых районов и гражданской инфраструктуры, включая нефтяные объекты, аэропорты и дипломатические представительства. Коммюнике было подписано от имени Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Турции и ОАЭ. Главы МИД также осудили нападение Израиля на Ливан и подтвердили поддержку территориальной целостности ближневосточного государства.
В свою очередь, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало все стороны конфликта к сдержанности во избежание ядерной катастрофы. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X. Агентство таким образом отреагировало на сообщение Организации по атомной энергии Ирана об ударе реактивным снарядом по территории АЭС «Бушер». О рисках радиационной опасности в этом районе НСН предупредил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
«Ни одна атомная станция не рассчитана на последствия каких-то военных действий на ее территории или территории, примыкающей к этому объекту. Я думаю, что ситуация будет еще хуже. Это был сделан пробный шар, чтобы посмотреть, как на него отреагируют все и вся. Разбомбили центр в Иране, 460 килограммов высокообогащенного урана находится под завалами. Я не знаю, какое сейчас состояние с энергосистемой в Иране, но вполне возможно наступит момент, когда станция отключится от внешнего электроснабжения. Для АЭС это крайне опасная вещь», — сообщил он.
ВЕРОЯТНОЕ БУДУЩЕЕ
Впрочем, Пентагон не планирует деэскалацию конфликта. Ведомство готовит запрос в Конгресс США с просьбой выделить ему более $200 млрд на финансирование войны с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По информации СМИ, эти деньги необходимы для восстановления критически важных запасов оружия, которые были израсходованы за три недели конфликта. Однако, источник WP утверждает, что реальных шансов на одобрение запроса у Пентагона нет.
В свою очередь, администрация Трампа готова отправить на Ближний Восток еще тысячи американских солдат, так как военные готовятся к новому этапу операции, который может включать прямое сухопутное вторжение при участии минимум двух тысяч морских пехотинцев. Об этом рассказал Reuters.
Агентство утверждает, что США планирует гарантировать безопасный проход танкеров через Ормузский пролив, для чего потребуется задействовать не только ВВС и военно-морские силы, но и контролировать иранское побережье пролива. Один из вероятных сценариев — высадка на остров Харк — ключевой центр экспорта иранской нефти, уточняют источники Reuters. По их словам, Белый дом также планирует развернуть войска для обеспечения безопасности запасов высокообогащенного урана в Иране.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Энергетические удары Ирана и ответные атаки Израиля, в первую очередь, навредят Европе. С таким заявлением в социальной сети X выступил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. По его мнению, удар по заводу СПГ в Катаре уже стал катастрофой для ЕС.
Несмотря на неприятную для Европы ситуацию на Ближнем Востоке, у европейских стран и их союзников нет никакой возможности повлиять на конфликт или заставить Трампа остановить военную операцию. Все, что они могут — это ждать. С такой оценкой в эфире НСН выступил член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
«Компромисс тут невозможен: “большая семерка” хочет, чтобы страны-члены принимали участие в будущих переговорах по Ирану, но Трамп их туда не допустит, потому что не захочет делить свою победу. Ему нужно выжать максимум из ситуации. Поэтому европейцам остается только ждать поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс этой осенью», — указал он.
Однако Трампа могут устранить физически. Такое предупреждение опубликовала национальная разведка США. По данным ее отчета, Тегеран готов организовать атаки на действующих и бывших американских чиновников в ответ на гибель аятоллы Али Хаменеи 28 февраля. В документе отмечается, что Иран хочет отомстить за смерть верховного лидера страны и готовит список возможных целей, включая представителей высшего американского руководства.
Горячие новости
- От Есенина до Цветаевой: Названы поэты, чьи стихи превратились в популярные песни
- Режиссер Кинг снимет анимационный фильм о Лабубу
- Мир или эскалация? Почему Трамп предложил остановить удары по энергетике Ирана
- На Ставрополье женщина пострадала при атаке БПЛА
- Минпросвещения увеличит доступность продленки для школьников к 2030 году
- Над российскими регионами уничтожили 138 украинских БПЛА
- В РФ зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van Cleef
- В СПЧ планируют передать Путину новый список на помилование в конце года
- Россия стала второй среди государств G20 по доступности интернета
- Администрация США зарегистрировала домен об инопланетянах