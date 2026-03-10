Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, сейчас американский лидер Дональд Трамп пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Нефтяной вопрос вышел на первый план в контексте войны США и Израиля с Ираном. Котировки снизились со $119 до $89 всего за сутки после обещания Трампа снять часть нефтяных санкций (вероятно, с России). Об этом сообщил телеканал CNN. Уточняется, что администрация США запаниковала из-за роста цен в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. По мнению Дудакова, у США не получится выйти победителями из конфликта с Ираном.

«Не хочется гадать, сколько продлится этот конфликт, но понятно, что есть серьезные объективные факторы, которые влияют на позицию администрации Трампа. Мы видим истощение ракет для систем ПВО, тот ущерб, который Иран наносит военным базам и военным объектам США, уничтожая радиолокационные станции, которые стоят миллиарды долларов, а теперь еще и выносит нефтеперерабатывающие заводы, которые нужны США для обслуживания флота в Бахрейне. Цены на топливо после перекрытия Ормузского пролива резко выросли во всем мире, в частности, во многих штатах США на 30-40%», — сказал Дудаков.

Собеседник НСН добавил, что рейтинг одобрения действий Трампа резко снижается, сейчас президент США будет искать виновников своих неудач.