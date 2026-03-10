Трампу напророчили позорный выход из конфликта с Ираном
Иран вынудил президента США Дональда Трампа искать выход из конфликта, при этом американский лидер старается сохранить лицо, невзирая на недовольство среди собственного электората, сказал НСН Малек Дудаков.
Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, сейчас американский лидер Дональд Трамп пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Нефтяной вопрос вышел на первый план в контексте войны США и Израиля с Ираном. Котировки снизились со $119 до $89 всего за сутки после обещания Трампа снять часть нефтяных санкций (вероятно, с России). Об этом сообщил телеканал CNN. Уточняется, что администрация США запаниковала из-за роста цен в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. По мнению Дудакова, у США не получится выйти победителями из конфликта с Ираном.
«Не хочется гадать, сколько продлится этот конфликт, но понятно, что есть серьезные объективные факторы, которые влияют на позицию администрации Трампа. Мы видим истощение ракет для систем ПВО, тот ущерб, который Иран наносит военным базам и военным объектам США, уничтожая радиолокационные станции, которые стоят миллиарды долларов, а теперь еще и выносит нефтеперерабатывающие заводы, которые нужны США для обслуживания флота в Бахрейне. Цены на топливо после перекрытия Ормузского пролива резко выросли во всем мире, в частности, во многих штатах США на 30-40%», — сказал Дудаков.
Собеседник НСН добавил, что рейтинг одобрения действий Трампа резко снижается, сейчас президент США будет искать виновников своих неудач.
«Ситуация, конечно, негативно влияет на рейтинги Трампа. Мы видим общественные настроения внутри США, люди все негативнее воспринимают нынешнюю эскалацию. Согласно новому опросу, почти 75% американцев отрицательно относятся к действиям Трампа в контексте Ирана. Это, безусловно, расслабляет позицию Трампа и вынуждает его искать стратегию выхода из этого конфликта. С одной стороны, он заявляет, что цели операции якобы выполнены, потому что якобы удалось нанести серьезный военный ущерб Ирану и убить большое количество военно-политического руководства исламской республики. С другой стороны, Трамп пытается сохранить лицо и назвать это своей победой, выйдя из конфликта. Не думаю, что ему удастся сохранить лицо, потому что все видят, насколько США не защищены и не способны отвечать на удары Ирана. Поэтому Трамп не хочет выходить из конфликта проигравшим. Сейчас Трамп еще и ищет сторону, которую можно сделать козлом отпущения и переложить ответственность за все провалы. Это и арабские союзники США, которые не стали участвовать в этой кампании, и европейцы, которые тоже от нее отстранились. Думаю, что Трамп будет также обвинять искусственный интеллект, который допустил серьезные ошибки при планировании операции», — подчеркнул американист.
В заключение Дудаков заявил, что США не смогут обеспечить безопасное судоходство для танкеров в Ормузском проливе.
«Конечно, у США нет военно-технических возможностей, чтобы организовывать в Ормузском проливе безопасное судоходство для танкеров. У американцев мало эсминцев, на Ближнем Востоке их от силы семь-восемь, большая часть из них участвует в операции против Ирана. Если Вашингтон сможет выделить один-два эсминца, чтобы конвоировать эти суда, есть угроза и для эсминцев, и для танкеров. Сейчас у США появилась идея высадиться на некоторых островах в Ормузском проливе, чтобы попытаться контролировать судоходство, но поскольку до территории материкового Ирана не так далеко, очевидно, что по ним будут работать и ракетами, дронами, и реактивными системами залпового огня. Там постоянно держать американский контингент опасно. Ситуация безвыходная, рано или поздно Трампу придется договариваться с Ираном на реалистичных условиях», — подытожил он.
Ранее Трамп рассказал, что начало операции против Ирана впечатлило президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
