Россиян предупредили о мошенничестве с графиком отключения горячей воды

По его словам, аферисты рассылают сообщения якобы от управляющих компаний или служб ЖКХ с предложением проверить график отключения по ссылке. Перейдя по ней, пользователь попадает на фишинговый сайт, где у него просят логин и пароль от «Госуслуг», что может привести к полной компрометации аккаунта.

Шейкин отметил, что мошеннические сайты становятся всё более качественными и похожими на официальные. Иногда пользователям предлагают скачать «документ с графиком» или «приложение ЖКХ», содержащие вредоносное ПО.

Сенатор подчеркнул, что ни одна официальная организация не просит вводить данные от «Госуслуг», коды из СМС или реквизиты банковской карты для проверки графика отключения воды. Он рекомендовал самостоятельно заходить на официальные сайты через браузер и не переходить по ссылкам из сообщений.

