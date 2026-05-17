МО: Силы ПВО сбили более 1000 БПЛА ВСУ и «Фламинго»
Российские силы ПВО ликвидировали 1 тысячу 54 украинских беспилотника, восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и крылатую ракету большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве также добавили, что силы ПВО РФ уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», а силы Черноморского флота — шесть безэкипажных катеров ВСУ.
Кроме того, в министерстве рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили места сборки беспилотников и пункты временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками в 164 районах.
Ранее в пресс-службе «Шереметьево» сообщили, что ночью 17 мая на территории столичного аэропорта упали обломки БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
