В ВОЗ признали ЧС международного уровня эпидемию Эболы в Африке

15 мая Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал вспышку Эболы в провинции Итури на северо-западе ДР Конго. Вирус обнаружили у более, чем десяти человек, четверо из которых скончались. Кроме того, в республике выявили 246 неподтвержденных случаев и проверяют данные о возможной гибели еще 65 местных жителей.

В тот же день власти соседней страны Уганда ввели режим повышенной готовности после смерти мужчины, прибывшего из ДРК. По правилам ВОЗ, в стране автоматически объявляют о вспышке вируса, даже если на ее территории выявили лишь один эпизод заболевания.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью НСН рассказал, что сегодня Россия готова успешно бороться с лихорадкой Эбола, однако риск ее попадания из Конго довольно мал.