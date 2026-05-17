В ВОЗ признали ЧС международного уровня эпидемию Эболы в Африке
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран. Об этом говорится на официальном сайте ВОЗ.
В организации уточнили, что чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения имеет международное значение, но не соответствует критериям ЧС уровня пандемии. При этом отмечается, что ВОЗ пока не известно точное число заболевших и их местонахождение.
15 мая Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал вспышку Эболы в провинции Итури на северо-западе ДР Конго. Вирус обнаружили у более, чем десяти человек, четверо из которых скончались. Кроме того, в республике выявили 246 неподтвержденных случаев и проверяют данные о возможной гибели еще 65 местных жителей.
В тот же день власти соседней страны Уганда ввели режим повышенной готовности после смерти мужчины, прибывшего из ДРК. По правилам ВОЗ, в стране автоматически объявляют о вспышке вируса, даже если на ее территории выявили лишь один эпизод заболевания.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью НСН рассказал, что сегодня Россия готова успешно бороться с лихорадкой Эбола, однако риск ее попадания из Конго довольно мал.
Горячие новости
- В ВОЗ признали ЧС международного уровня эпидемию Эболы в Африке
- Собянин: За сутки силы ПВО сбили более 120 летевших на Москву БПЛА ВСУ
- Обломки БПЛА ВСУ упали на территории «Шереметьево»
- В подмосковных Химках из-за атаки БПЛА ВСУ погибла женщина
- Оксана Самойлова задолжала свыше 4 млн рублей по налогам и рекламе
- Оперштаб: В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина
- В Москве из-за загоревшегося электросамоката пострадали 2 человека
- МО: За ночь силы ПВО сбили 556 БПЛА ВСУ
- Помог Киркоров: Болгария впервые выиграла «Евровидение»
- Одежда с цитатами Путина пользуется высоким спросом на выставке в Харбине