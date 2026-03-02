Деньги есть: Как долго Иран продержится в войне с США и Израилем
Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться месяц, но до этого он говорил о готовности Тегерана к переговорам, поэтому верить официальным заявлениям Вашингтона не стоит, заявил НСН Василий Останин-Головня.
США и Израиль ждали быстрого эффекта в атаке на Иран, а этого уже не произошло, Тегеран имеет достаточные запасы ресурсов и вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, заявил НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Израиль начал новую волну атак на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция может продлить 4 недели, а может – и меньше, и снова призвал иранских силовиков прекратить сопротивление. Иран, однако, продолжает наносить ракетные и дроновые удары по регионам, где расположены западные военные базы. Так, атаке подверглась американская база в иракском Эрбиле. Кроме того, дрон долетел до базы ВВС Великобритании на Кипре, обстреляны Иерусалим и Тель-Авив. Атака велась и из соседнего Ливана – в ответ Израиль провёл свою атаку, убив в Бейруте главу парламентской фракции «Хезболла» Мухаммеда Раада. Останин-Головня оценил перспективы нового витка эскалации.
«С учетом регионального контекста и положения стран Персидского залива можно сказать, что удары по американским базам были ожидаемы. Уже была подобная репетиция, но тогда Иран оповещал заранее американцев об ударе. Теперь удары происходят чаще, без предупреждений, плюс Иран бьет практически по всем базам региона. Продолжительность ударов зависит только от арсеналов Ирана. Иран все эти годы демонстрировал способность спонсировать своих многочисленных прокси в регионе, включая «Хезболлу» в Ливане, не только финансово, но и оружием, даже частично гиперзвуком. Очевидно, что припасено достаточно вооружения. Кризисная ситуация, в которой будет нарушено функционирование основных государственных институтов, ликвидация конкретных лидеров не способствуют усилению Ирана. Многое было подвязано на личностном факторе, но США и Израиль ждали быстрого эффекта, а этого уже не произошло. В Иране в законе прописаны подобные случаи, такое уже случалось, все инструкции есть», - отметил он.
Останин-Головня объяснил, что США и Израилю будет сложно добиться своих целей, так как у Вашингтона есть обязательства в регионе, при этом даже смена власти в Иране не гарантирует лояльность страны.
«Американцы и израильтяне способны создать вакуум власти. Но маловероятно, что новые внутренние силы, которые придут к власти в Иране, будут лояльны к США и Израилю. Трамп в публичном пространстве говорит разные версии, меняет сроки операций. Он говорит о четырех неделях, потом говорит, что операция продлится до достижений целей. А до этого он вообще говорил, что Иран выразил готовность вернуться к переговорам. Понятно, что Израиль будет стремиться к выполнению программы максимум – уничтожение Исламской республики, программа минимум – уничтожение ядерной программы, но это просто предлог. Но проблема в том, что в регионе страдают союзники США, у США есть определенные обязанности в этом смысле. Чем больше Иран будет бить по инфраструктуре, тем дороже Вашингтону обойдутся эти последствия экономически. Тут вопрос, что закончится быстрее – ресурсы этих стран или ресурсы Ирана», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что запасы снарядов США и Израиля могут истощиться через несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- КСИР заявил об ударе по офису Нетаньяху
- Песков заявил, что тема гарантий безопасности Киеву находится на повестке
- Песков: Контактов со странами БРИКС по Ирану нет
- «От Собчак до Эпштейна»: Почему покончил с собой бизнесмен Умар Джабраилов
- ВС России установили контроль над Круглым в Харьковской области
- В Германии объяснили, кто не даст Мерцу воевать с Ираном
- Мишустин: Повышение социальных пенсий коснется свыше 4 млн человек
- Армия России освободила Резниковку и Дробышево в ДНР
- Деньги есть: Как долго Иран продержится в войне с США и Израилем
- Востоковед объяснила, почему Россия не будет вступать в войну на стороне Ирана