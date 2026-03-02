США и Израиль ждали быстрого эффекта в атаке на Иран, а этого уже не произошло, Тегеран имеет достаточные запасы ресурсов и вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, заявил НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Израиль начал новую волну атак на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция может продлить 4 недели, а может – и меньше, и снова призвал иранских силовиков прекратить сопротивление. Иран, однако, продолжает наносить ракетные и дроновые удары по регионам, где расположены западные военные базы. Так, атаке подверглась американская база в иракском Эрбиле. Кроме того, дрон долетел до базы ВВС Великобритании на Кипре, обстреляны Иерусалим и Тель-Авив. Атака велась и из соседнего Ливана – в ответ Израиль провёл свою атаку, убив в Бейруте главу парламентской фракции «Хезболла» Мухаммеда Раада. Останин-Головня оценил перспективы нового витка эскалации.