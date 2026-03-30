Трамп заявил о желании забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы
30 марта 202606:15
Американский лидер Дональд Трамп заявил изданию Financial Times, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы.
«Но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем ты это делаешь?» Но они глупые люди», - сказал президент США.
Также глава Белого дома утверждает, что Вашингтон может попытаться взять под свой контроль иранский остров Харк. «У нас много вариантов», - отметил Трамп.
Ранее стало известно, что Пентагон начал готовить «решающий удар» по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
