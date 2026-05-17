В Чехии из-за оттока россиян закрылись почти 18 тысяч компаний

В Чехии в известном своими курортами Карловарском крае за последние шесть лет оттока российских туристов закрылись почти 18 тысяч компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что с 2020 года число россиян там снизилось почти на 93%, из-за чего некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться. Согласно открытым статистическим данным, в Карловарском крае прекратили свою деятельность 17 тысяч 872 фирмы. Отмечается, что это началось, когда произошел резкий отток российских туристов.

Успеть по скидке: Россиян предупредили о подорожании туров в ОАЭ на 25%

По информации источника, в 2019 году россиян, посетивших чешские курорты в этом регионе, было 83 тысячи 48, но в 2020 году — уже 18 тысяч 811. При этом уточняется, что в 2025-м их число снизилось до 6 тысяч 355. Этот показатель стал самым низким за последние три года.

Статистика показывает, что пик закрытия компаний пришелся на 2023 год, когда к оттоку россиян добавились последствия пандемии коронавируса. В тот год закрылись 8 тысяч 853 экономических субъекта.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в интервью НСН сообщил, что заявления о снижении объема бронирований туров за рубежом не соответствуют действительности, напротив, спрос вырос на 6-7%, во многом из-за слишком резкого укрепления рубля.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Российские ТуристыРоссиянеТуризмЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры