Роют «коллективную могилу»? США готовят наземную операцию против Ирана
ВС США уже высадили на Ближнем Востоке 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев.
Стало известно, что США начали готовить наземную операцию против ИРИ. 29 марта американские ВС уже высадили в регионе несколько тысяч моряков и морских пехотинцев. При этом политологи уверены, что США не пойдут на масштабную сухопутную военную операцию против Ирана, так как для американских солдат это чревато большими потерями. Между тем, по словам специалистов, Иран не намерен сдаваться, так как не утратил свой военный потенциал.
НАЗЕМНАЯ ОПЕРАЦИЯ США
Накануне газета «The Washington Post» сообщила, что в Пентагоне начали подготовку к наземной операции против Ирана. По данным издания, она может продлиться несколько недель.
«Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток для того, что может стать опасным новым этапом войны, если президент решит эскалировать конфликт», - говорится в материале.
Согласно информации издания, любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Речь идет о рейдах, проводимых совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями.
Сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа в последние несколько дней колеблется между заявлениями о завершении военных действий или об угрозах для населения Ирана. При этом отмечается, что план наземной операции пока так и не утвердили.
В итоге 29 марта в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) объявили о том, что на Ближний Восток прибыл десантный корабль американских Вооруженных сил USS Tripoli с группой из 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев. Она была направлена в регион по приказу главы Пентагона Пита Хегсета.
Известно, что кроме морских пехотинцев корабль доставит в регион транспортные и ударные истребители, а также десантно-штурмовые средства. При этом в ночь на 26 марта журналист «The WSJ» Алекс Уорд рассказал, что США могут начать десантную операцию в Иране в ближайшее время.
До этого издание «The Wall Street Journal» писало, что Пентагон рассматривает вариант отправки еще 10 тысяч военных в зону конфликта. При этом авторы статьи подчеркнули, что любая операция по захвату иранской территории будет сложной и опасной.
«Это далеко от количества, необходимого для полномасштабного вторжения, но они могут захватить стратегически важные территории на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», - указано в материале.
Газета «The Jerusalem Post» писала, что США ускорили переброску подразделений Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток для участия в возможной операции по захвату иранского острова Харк. Он является главным центром экспорта иранской нефти, 90% из которой направляются в Китай. Известно, что в администрации Трампа начали обсуждать возможность захвата острова, чтобы заставить ИРИ прекратить блокаду Ормузского пролива.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ США
Однако младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева считает, что Дональд Трамп не решится на наземную операцию в Иране, так как это нанесет непоправимый ущерб его политическому имиджу.
«Полномасштабная военная операция маловероятна, потому что это не в интересах США, это очень большие риски. Могут быть человеческие потери, Трампу такое точно не нужно в его президентский срок. США могут решиться на точечную операцию, хотя это тоже очень рискованно. Американцам нужна быстрая победа, а Иран показал, что он готов к продолжительной войне. Цель Ирана — показать, что США невыгодно воевать, но американцы пока не достигли такого понимания. Что касается стран Персидского залива и возможной наземной операции, они точно постараются остаться в стороне. Страны Персидского залива фактически оказались ввязаны в войну из-за американских баз. Поэтому вопросы у них, конечно, появились», - отметила она в беседе с НСН.
С Добревой согласился и политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, в текущих условиях проведение наземной операции является рискованным решением для США.
«Пентагон рассматривает разное развитие событий. Не факт, что вариант с наземной операцией будет тем, что реализуют. Риски будут большими. США могут перекинуть морских пехотинцев на остров Харк, высадиться на своих конвертопланах Osprey. Но после высадки придется закрепляться на острове, с этим будут проблемы. Остров находится всего лишь в 20 км от континентальной территории Ирана. По нему начнут бить ракеты, снаряды, РСЗО и так далее. Будут большие потери среди американских военных, все может превратиться в одну большую коллективную могилу», - заметил он в разговоре с НСН.
Между тем, Евдокия Добрева подчеркнула, что Иран не собирается капитулировать, поскольку пока не утратил своего военного потенциала.
«США готовятся к какому-то марш броску, которым может быть наземная операция с разными целями: либо против иранских островов с целью разблокировать Ормузский пролив, либо по обогащенному урану. Последнее маловероятно, потому что иранцы заявляют, что у них все полностью уничтожено. Со стороны Ирана продолжаются ответные удары, то есть у него сохраняется военный потенциал. Мне не кажется, что сейчас иранцы настроены сдаться, капитулировать, принять все требования Трампа, преподнеся ему подарок», - сказала в интервью НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН.
Ранее канал «Al Arabiya» сообщил, что в Иране снизили минимальный возраст для службы в армии до 12 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
