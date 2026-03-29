Роют «коллективную могилу»? США готовят наземную операцию против Ирана

НАЗЕМНАЯ ОПЕРАЦИЯ США

Накануне газета «The Washington Post» сообщила, что в Пентагоне начали подготовку к наземной операции против Ирана. По данным издания, она может продлиться несколько недель.

«Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток для того, что может стать опасным новым этапом войны, если президент решит эскалировать конфликт», - говорится в материале.

Согласно информации издания, любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Речь идет о рейдах, проводимых совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями.