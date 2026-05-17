Собянин: За сутки силы ПВО сбили более 120 летевших на Москву БПЛА ВСУ
За последние сутки российские силы ПВО ликвидировали свыше 120 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.
При этом утром воскресенья он добавил, что отражение массированной атаки дронов ВСУ продолжается.
По словам политика, ночью 17 мая в результате попадания БПЛА в Москве, в основном возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), были ранены 12 человек. Пострадала смена строителей, технология завода не нарушена, уточнил Собянин.
Мэр рассказал, что также в столице было повреждено три дома. Атака беспилотников ВСУ на Москву, произошедшая минувшей ночью, стала самой крупной за более чем год, пишет ТАСС.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 17 мая силы ПВО сбили над территорией страны 556 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
