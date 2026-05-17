Собянин: За сутки силы ПВО сбили более 120 летевших на Москву БПЛА ВСУ

За последние сутки российские силы ПВО ликвидировали свыше 120 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.

При этом утром воскресенья он добавил, что отражение массированной атаки дронов ВСУ продолжается.

Обломки БПЛА ВСУ упали на территории «Шереметьево»

По словам политика, ночью 17 мая в результате попадания БПЛА в Москве, в основном возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), были ранены 12 человек. Пострадала смена строителей, технология завода не нарушена, уточнил Собянин.

Мэр рассказал, что также в столице было повреждено три дома. Атака беспилотников ВСУ на Москву, произошедшая минувшей ночью, стала самой крупной за более чем год, пишет ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 17 мая силы ПВО сбили над территорией страны 556 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ПострадавшиеМоскваВСУБеспилотникиСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры