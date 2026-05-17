Обломки БПЛА ВСУ упали на территории «Шереметьево»

Ночью 17 мая на территории столичного аэропорта «Шереметьево» упали обломки БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

По данным источника, ЧП случилось в 04:21 по московскому времени. При этом в «Шереметьеве» рассказали, что падение обломков произошло на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Отмечается, что на месте работали сотрудники оперативных служб, обеспечив необходимые меры безопасности.

В Росавиации сообщили, что с 07:45 по Москве с авиагавани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. В пресс-службе «Шереметьево» добавили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Уточняется, что хаб продолжает обслуживать пассажиров и воздушные суда в стабильном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Химках в микрорайоне Старбеево в результате попадания БПЛА ВСУ в частный дом погибла женщина, еще один человек оказался под завалами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
