В РФ разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК
В России ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.
Отмечается, что в будущем планируется расширить этот метод на другие классы антигипертензивных препаратов.
Российские ученые предложили подход, позволяющий сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной, пишет РИА Новости. В университете объяснили, что разработанный подход предполагает проведение генетического теста по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) с последующим выбором препарата и режима дозирования с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента.
Ранее в Росздравнадзоре опровергли данные о дефиците противоопухолевых препаратов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Граждане Украины возглавили список просителей убежища в России
- В РФ разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК
- МО: Силы ПВО сбили более 1000 БПЛА ВСУ и «Фламинго»
- В Чехии из-за оттока россиян закрылись почти 18 тысяч компаний
- Киркоров рассказал о помощи Болгарии на «Евровидении-2026»
- В ВОЗ признали ЧС международного уровня эпидемию Эболы в Африке
- Собянин: За сутки силы ПВО сбили более 120 летевших на Москву БПЛА ВСУ
- Обломки БПЛА ВСУ упали на территории «Шереметьево»
- В подмосковных Химках из-за атаки БПЛА ВСУ погибла женщина
- Оксана Самойлова задолжала свыше 4 млн рублей по налогам и рекламе