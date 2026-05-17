В РФ разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК

В России ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

Отмечается, что в будущем планируется расширить этот метод на другие классы антигипертензивных препаратов.

В ВОЗ признали ЧС международного уровня эпидемию Эболы в Африке

Российские ученые предложили подход, позволяющий сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной, пишет РИА Новости. В университете объяснили, что разработанный подход предполагает проведение генетического теста по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) с последующим выбором препарата и режима дозирования с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента.

Ранее в Росздравнадзоре опровергли данные о дефиците противоопухолевых препаратов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЛекарстваЗаболеваниеДНКУченыеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры