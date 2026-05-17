Граждане Украины возглавили список просителей убежища в России

По информации из материалов МВД, за январь–март текущего года в органы внутренних дел поступило 1329 заявлений о предоставлении убежища. Из них 712 были поданы гражданами Украины - это на 24 обращения больше, чем за аналогичный период 2025 года.

На втором месте по числу ходатайств оказались граждане Сирии (232 заявления), на третьем - Ирана (52). В первую пятёрку также вошли Афганистан (40) и Узбекистан (25).

Получение убежища в России даёт иностранным гражданам право на легальное проживание в стране, возможность работать без дополнительных разрешений, получать медицинскую помощь по полису ОМС. Этот статус часто становится первым шагом на пути к получению вида на жительство и российского гражданства.

