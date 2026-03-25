Провальная операция: Почему Иран не пойдет на захват ОАЭ и Бахрейна

Если Иран попробует захватить территорию Бахрейна, часть населения может встать на его сторону, но такая операция Тегерану не нужна, заявил НСН Василий Останин-Головня.

Бахрейн – это островное государство, там страны региона быстро смогут развернуть совместный контингент против Ирана, у ОАЭ есть и свои мощные подразделения, заявил НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB. В заявлении Тегерана говорится о готовности к жестким действиям в ответ на возможную эскалацию. Останин-Головня уверен, что официальный Иран не рассматривает такой сценарий.

«Это неофициальное заявление, оно разошлось из интервью одного из аналитика в сфере международных отношений. Он не является официальным лицом, приближен к власти, но это не официальная позиция страны. Если предположить, что Иран рассматривает такой план, тут все не так просто. С Эмиратами не очень понятно, какими силами и ресурсами они будут это осуществлять, кто их в таком случае поддержит. У ОАЭ эффективные военные подразделения. С Бахрейном все интереснее, потому что там большая часть населения принадлежит к шиитской ветви ислама. Там есть люди иранского происхождения. Если Иран попробует захватить часть Бахрейна, часть населения может встать на их сторону. Но в целом сама такая операция маловероятна. Бахрейн – это островное государство, там страны региона быстро смогут развернуть совместный контингент против Ирана», - рассказал он.

Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева заявила «Радиоточке НСН», что Иран не собирается капитулировать, поскольку пока не утратил своего военного потенциала.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОАЭСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры