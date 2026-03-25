«Это неофициальное заявление, оно разошлось из интервью одного из аналитика в сфере международных отношений. Он не является официальным лицом, приближен к власти, но это не официальная позиция страны. Если предположить, что Иран рассматривает такой план, тут все не так просто. С Эмиратами не очень понятно, какими силами и ресурсами они будут это осуществлять, кто их в таком случае поддержит. У ОАЭ эффективные военные подразделения. С Бахрейном все интереснее, потому что там большая часть населения принадлежит к шиитской ветви ислама. Там есть люди иранского происхождения. Если Иран попробует захватить часть Бахрейна, часть населения может встать на их сторону. Но в целом сама такая операция маловероятна. Бахрейн – это островное государство, там страны региона быстро смогут развернуть совместный контингент против Ирана», - рассказал он.

Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева заявила «Радиоточке НСН», что Иран не собирается капитулировать, поскольку пока не утратил своего военного потенциала.

