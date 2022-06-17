Ядерное оружие и «квази-Донбасс»: Путин и Токаев громко выступили на ПМЭФ

Так, Путин должен был выступить со своей речью в 14:00. Однако за несколько минут до этого его пресс-секретарь сообщил, что выступление было решено перенести на час позже из-за массовых DDoS-атак.

«Со вчерашнего дня начались массированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Была выведена из строя база участников форума и система допуска», — объяснял Песков.

В итоге президент вышел на сцену более чем с 1,5-часовой задержкой. Вместе с Путиным появилась и главред RT Маргарита Симоньян, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Симоньян выступила в качестве модератора дискуссии, которая была запланирована после выступления.