Ядерное оружие и «квази-Донбасс»: Путин и Токаев громко выступили на ПМЭФ
В третий день форума на Неве Путин напомнил странам Запада про ядерное оружие, а Токаев призвал народы Евразии объединиться.
В Петербурге подошел к концу третий день международного экономического форума. Для посетителей он запомнился надолго, прежде всего выступлением президента России Владимира Путина и интересными высказываниями президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На ПМЭФ 17 июня лидеры двух стран сделали ряд громких заявлений. При этом главе российского государства пришлось ждать, чтобы выйти к участникам форума.
Так, Путин должен был выступить со своей речью в 14:00. Однако за несколько минут до этого его пресс-секретарь сообщил, что выступление было решено перенести на час позже из-за массовых DDoS-атак.
«Со вчерашнего дня начались массированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Была выведена из строя база участников форума и система допуска», — объяснял Песков.
В итоге президент вышел на сцену более чем с 1,5-часовой задержкой. Вместе с Путиным появилась и главред RT Маргарита Симоньян, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Симоньян выступила в качестве модератора дискуссии, которая была запланирована после выступления.
В ходе своей речи Путин сделал много заявлений касаемо специальной операции на Украине. Он в очередной раз отметил, что решение о ее проведении было вынужденным и трудным, но необходимым.
«Это решение (о проведении спецоперации – прим. НСН) суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность», — сказал глава государства и подчеркнул, что все ее задачи будут обязательно выполнены.
Также Путин заявил, что Россия не должна превращать города, которые взяли под контроль ВС РФ в ходе спецоперации, в подобие Сталинграда.
«Мы говорим о проведении специальной военной операции и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем превращать в подобие Сталинграда, эта та вещь, о которой думают наши военные при организации боевых действий», - сказал Путин в ответ на вопрос о том, после какого критического момента Россия будет готова «ударить в челюсть».
При этом глава государства традиционно напомнил про то, что Россия обладает ядерным оружием и может его применить в случае «если потребуется защита суверенитета».
«Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета», - сказал Путин, отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны.
Путин также сделал ряд заявлений на тему экономической поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций. Так, президент предложил отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с рисками высокого причинения вреда. Также он предложил смягчить условия по уголовным делам против предпринимателей. А крупные российские компании он призвал инвестировать внутри страны, так как Россия обладает «гигантским потенциалом».
«Настоящий успех возможен, только когда связываешь будущее свое и своих детей со своей родиной», - обратился уже к олигархам, и камеры выхватили крупным планом лица сидящих в зале миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.
Кроме того, президент предложил снова снизить ставку по льготной ипотеке — до 7%, а также запустить промышленную ипотеку под 5%.
«Создание производственных корпусов с нуля до сих пор занимает два-три года, при этом приобретение готовых площадей сдерживают высокие ставки по кредитам. Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку», - сказал глава государства.
Свою речь Путин завершил оптимистичными словам о том, что Россия входит в новую эпоху мощным и суверенным государством, использует все возможности и «станет еще сильнее».
Вслед за российским президентом выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Журналистов сразу насторожило громкое заявление казахстанского лидера о том, что его страна не собирается признавать «квазигосударства» ДНР и ЛНР.
«Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк», - сказал Токаев.
При этом он заявил, что Россия была и остается важнейшим торговым партнером в рамках ЕАЭС. Однако, по его словам, в ЕАЭС было бы уместно разработать новую торговую стратегию.
Также он выразил уверенность, что успешная реализация ряда совместных образовательных и культурных инициатив позволит внести значительный вклад в поступательное экономическое развитие Казахстана и России. Кроме того, он подчеркнул необходимость укрепления единого сообщества стран Евразии.
«Казахстан исходит из твердого понимания, что Евразия — это наш общий дом и государства нашего континента должны тесно взаимодействовать в едином сообществе», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Свое участие на ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров. На юбилейном форуме выступят представители правительства и Центробанков России, ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции, руководители международных организаций, а также представители российских и иностранных компаний.
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