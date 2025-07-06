Стало известно, сколько подростков находится в списке террористов и экстремистов
6 июля 202509:06
В России 155 подростков от 14 до 17 лет находятся в списке террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Росфинмониторинга.
Среди них — один 14-летний подросток, 23 несовершеннолетних в возрасте 15 лет, 46 подростка - 16-летние и 85 - 17-летние. Всего в перечне террористов и экстремистов находятся около 18 тысяч человек.
Ранее стало известно, что уроженец города Оренбург Амир Шагатов, которому в апреле исполнилось 14 лет, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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