Стало известно, сколько подростков находится в списке террористов и экстремистов

В России 155 подростков от 14 до 17 лет находятся в списке террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Росфинмониторинга.

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Среди них — один 14-летний подросток, 23 несовершеннолетних в возрасте 15 лет, 46 подростка - 16-летние и 85 - 17-летние. Всего в перечне террористов и экстремистов находятся около 18 тысяч человек.

Ранее стало известно, что уроженец города Оренбург Амир Шагатов, которому в апреле исполнилось 14 лет, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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