Путин предложил навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса

Президент РФ Владимир Путин предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса.

Путин: Мрачные прогнозы о будущем экономики России не сбылись

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что речь идет о предприятиях, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.

По словам российского лидера, бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований.

Ранее Путин призвал до конца года принять все меры, чтобы ситуация в автопроме не стала чрезвычайной, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФПроверкиБизнесВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры