Путин предложил навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса
Президент РФ Владимир Путин предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что речь идет о предприятиях, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.
По словам российского лидера, бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований.
Ранее Путин призвал до конца года принять все меры, чтобы ситуация в автопроме не стала чрезвычайной, сообщает RT.
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