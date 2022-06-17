Путин предложил навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что речь идет о предприятиях, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.

По словам российского лидера, бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований.

Ранее Путин призвал до конца года принять все меры, чтобы ситуация в автопроме не стала чрезвычайной, сообщает RT.