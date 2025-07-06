СМИ: Более половины британцев недовольны курсом Стармера

Согласно исследованию Electoral Calculus и Find Out Now, лишь 8% заявили, что Великобритания находится на правильном пути. 55% сказали, что путь неправильный.

48% респондентов указали, что у премьера отсутствует какой-то план или четкие приоритеты. 46% участников исследования чувствуют себя хуже, чем до момента, когда Стармер только пришел к власти.

Ранее стало известно, что главу британского правительства Кира Стармера могут сместить с поста через несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

