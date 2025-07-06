СМИ: Более половины британцев недовольны курсом Стармера
Более половины британцев считают, что действия главы правительства Кира Стармера являются неправильными, сообщает The Mirror.
Согласно исследованию Electoral Calculus и Find Out Now, лишь 8% заявили, что Великобритания находится на правильном пути. 55% сказали, что путь неправильный.
48% респондентов указали, что у премьера отсутствует какой-то план или четкие приоритеты. 46% участников исследования чувствуют себя хуже, чем до момента, когда Стармер только пришел к власти.
Ранее стало известно, что главу британского правительства Кира Стармера могут сместить с поста через несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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