Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что срок действия программы следует оставить без изменений - до конца 2022 года.

«Максимальную сумму займа предлагаю оставить на прежнем уровне. До 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей – для всех остальных регионов», - добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» под 5%, сообщает RT.