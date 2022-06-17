Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
Президент России Владимир Путин предложил вслед за снижением ключевой ставки снизить также ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что срок действия программы следует оставить без изменений - до конца 2022 года.
«Максимальную сумму займа предлагаю оставить на прежнем уровне. До 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей – для всех остальных регионов», - добавил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» под 5%, сообщает RT.
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