Путин снова заявил, что решение о спецоперации было вынужденным

Решение о проведении спецоперации было вынужденным, но необходимым. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

По его словам, руководство России действовало на основании устава ООН. «Спецоперация на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», - заявил Путин.

Российский глава пояснил свое решение тем, что «Запад вел активное освоение украинской территории, накачивая оружием и советниками». По его мнению, Запад не только пытался создать Украину как анти-Россию, но и вел активное военное освоение украинской территории, создавая там плацдарм НАТО.

Путин также высказал уверенность, что все задачи спецоперации будут решены. Залогом этого он назвал «мужество и героизм» российских военных.



