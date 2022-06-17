Путин снова заявил, что решение о спецоперации было вынужденным
Решение о проведении спецоперации было вынужденным, но необходимым. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.
По его словам, руководство России действовало на основании устава ООН. «Спецоперация на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность», - заявил Путин.
Российский глава пояснил свое решение тем, что «Запад вел активное освоение украинской территории, накачивая оружием и советниками». По его мнению, Запад не только пытался создать Украину как анти-Россию, но и вел активное военное освоение украинской территории, создавая там плацдарм НАТО.
Путин также высказал уверенность, что все задачи спецоперации будут решены. Залогом этого он назвал «мужество и героизм» российских военных.
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