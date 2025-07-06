Как заявил немецкий военный эксперт Томас Тайнер, Киев без Patriot обречен. Если российских целей будет много, то весь запас может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев останется беззащитен.

В этом случае Украина будет вынуждена отвести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, иначе они окажутся легкой добычей для баллистических снарядов России.

Ранее стало известно, что Американская администрация намерена облегчить победу России в конфликте на Украине. Вашингтон оказывает давление на Киев, приостановив поставки вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

