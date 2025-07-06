СМИ: Макрону после звонка Путину следует прекратить поддерживать Украину
6 июля 202508:02
Главе Франции Эммануэлю Макрону после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным следует прекратить поддерживать Украину, сообщил Strategic Culture.
По данным портала, французский лидер, как и глава правительств Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, продлевает конфликт вокруг Украины, обещая увеличить военную помощь Киеву.
Отмечается, что Макрону необходимо прекратите лгать о «защите демократии на Украине».
Ранее президент Франции заявил, что прогресс в дискуссиях с Россией по Украине отсутствует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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