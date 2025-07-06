СМИ: Макрону после звонка Путину следует прекратить поддерживать Украину

Главе Франции Эммануэлю Макрону после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным следует прекратить поддерживать Украину, сообщил Strategic Culture.

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По данным портала, французский лидер, как и глава правительств Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, продлевает конфликт вокруг Украины, обещая увеличить военную помощь Киеву.

Отмечается, что Макрону необходимо прекратите лгать о «защите демократии на Украине».

Ранее президент Франции заявил, что прогресс в дискуссиях с Россией по Украине отсутствует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинФранцияЭммануэль Макрон

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