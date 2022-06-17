Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых
Производители в промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до десяти лет по ставке не более 7% годовых, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума, передаёт ТАСС.
По словам главы государства, он уже дал поручение кабмину к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров.
Президент также предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на неё получат предприятия, которые готовы построить новые производства.
Ранее Путин назвал социальную справедливость одним из принципов развития экономики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Издевательство над украинцами: Пригожин об отмене «Евровидения-2023» на Украине
- Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых
- Путин заявил о необходимости декриминализации экономических составов правонарушений
- Представитель Зеленского заявила, что Украина намерена вернуть Крым военным путём
- «Импортозамещение - не панацея». Путин заявил, что Россия должна создавать новые стандарты
- Путин предложил развернуть программу модернизации ЖКХ
- Путин назвал многодетные семьи будущим России
- Моргенштерн* решил закрыть свой ресторан в Москве
- Путин назвал социальную справедливость одним из принципов развития экономики
- Президент посоветовал крупному бизнесу связывать «будущее своих детей» с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru