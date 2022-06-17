Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых

Производители в промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до десяти лет по ставке не более 7% годовых, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума, передаёт ТАСС.

По словам главы государства, он уже дал поручение кабмину к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров.