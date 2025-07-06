В Забайкалье упал пассажирский самолет, есть пострадавшие
Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Читинском районе Забайкалья, сообщил в Telegram глава региона Александр Осипов.
Всего пострадали восемь человек. Шесть человек находятся в средней степени тяжести. Всем окажут необходимую помощь.
По словам губернатора, пострадавших госпитализировали в Краевую клиническую больницу. На месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц техники.
Самолëт совершил жëсткую посадку недалеко от села Смоленка. Всего на борту находились 11 человек: пилот и 10 парашютистов, которые планировали совершить прыжки.
Ранее спасенный на Камчатке экипаж Ан-2 рассказал подробности крушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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