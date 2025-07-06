В Забайкалье упал пассажирский самолет, есть пострадавшие

Всего пострадали восемь человек. Шесть человек находятся в средней степени тяжести. Всем окажут необходимую помощь.

По словам губернатора, пострадавших госпитализировали в Краевую клиническую больницу. На месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц техники.

Самолëт совершил жëсткую посадку недалеко от села Смоленка. Всего на борту находились 11 человек: пилот и 10 парашютистов, которые планировали совершить прыжки.

Ранее спасенный на Камчатке экипаж Ан-2 рассказал подробности крушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

