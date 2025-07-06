Названа средняя пенсия неработающих пенсионеров
6 июля 202505:01
В России средняя пенсия неработающих пенсионеров составила 24 019 рублей в месяц, сообщает РИА Новости.
Таковы данные на 1 апреля 2025 года на основе информации Социального фонда РФ. 1 января показатель составлял 23 758 рублей.
Количество пенсионеров в стране в настоящее время превышает 40,9 миллионов человек.
Ранее главы правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что страховые пенсии россиян будут индексироваться два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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