Названа средняя пенсия неработающих пенсионеров

В России средняя пенсия неработающих пенсионеров составила 24 019 рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

В Госдуме заявили, что у части российских пенсионеров поднимут пенсии

Таковы данные на 1 апреля 2025 года на основе информации Социального фонда РФ. 1 января показатель составлял 23 758 рублей.

Количество пенсионеров в стране в настоящее время превышает 40,9 миллионов человек.

Ранее главы правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что страховые пенсии россиян будут индексироваться два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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