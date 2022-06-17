Выступление Путина на ПМЭФ перенесли из-за кибератак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) перенесли на час из-за DDoS-атак.

Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

По его словам, массированные кибератаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ начались ещё 16 июня.

«Была выведена из строя база участников форума и система допуска», — уточнил представитель Кремля.

Он добавил, что выступление Путина перенесено на 15:00 мск.

Ранее Песков заявил, что российский лидер лично участвует в подготовке своего выступления на ПМЭФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибератакиДмитрий ПесковПМЭФВладимир Путин
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