Песков заявил, что Путин не будет объявлять о мобилизации на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует объявлять о мобилизации в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

По его словам, появившиеся в западных СМИ сообщения о якобы готовящемся объявлении о дополнительном призыве в войска являются ложью.

«Нет... Это лживые информационные вбросы», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации, сообщает RT. Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев отметил, что в настоящий момент достаточно участвующих в спецоперации добровольцев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПМЭФМобилизацияВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры