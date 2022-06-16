Песков заявил, что Путин не будет объявлять о мобилизации на ПМЭФ

По его словам, появившиеся в западных СМИ сообщения о якобы готовящемся объявлении о дополнительном призыве в войска являются ложью.

«Нет... Это лживые информационные вбросы», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации, сообщает RT. Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев отметил, что в настоящий момент достаточно участвующих в спецоперации добровольцев.

