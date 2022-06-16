Песков заявил, что Путин не будет объявлять о мобилизации на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует объявлять о мобилизации в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
По его словам, появившиеся в западных СМИ сообщения о якобы готовящемся объявлении о дополнительном призыве в войска являются ложью.
«Нет... Это лживые информационные вбросы», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации, сообщает RT. Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев отметил, что в настоящий момент достаточно участвующих в спецоперации добровольцев.
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