«Лада» для чиновников и маршрут Путина: Чем запомнился второй день ПМЭФ

Так, Эльвира Набиуллина на полях форума заявила, что у Банка России нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро и любой другой иностранной валюты. По ее словам, ЦБ вовсе не планирует замораживать и конфисковывать валютные вклады граждан. Также глава регулятора подчеркнула, что валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить. При этом госпожа Набиуллина предположила, что внешние условия для экономики России могут сохраниться навсегда.

«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и — мое мнение — большинство из них должны быть сняты», - сказала председатель Банка России.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос. Например, указал Силуанов, можно пересадить чиновников на «Лады». Министр также указал на необходимость «жить по средствам»: в противном случае страна рискует войти в «инфляционную спираль».