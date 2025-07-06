Маск заявил, что поменял отношение к Трампу

Миллиардер из США Илон Маск заявил в соцсети X, что поменял свое отношение к главе государства Дональду Трампу.

Опрос: Партию Маска готовы поддержать 40% американцев

Это произошло после того, как дефицит американского бюджета увеличился до 2,5 трлн долларов. Бизнесмен уверен, что такая политика президента США может привести страну к банкротству.

Ранее Маск заявил о создании своей политической партии. Она будет называться The America Party, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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