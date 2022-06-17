Песков: Путин лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ

«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, Путин будет говорить о российской экономике и причинах кризиса, пишет РИА ФАН.

Как отметил Песков, ПМЭФ и выступление российского лидера совпадают с беспрецедентными событиями в мировой политике и экономике, пишет RT.

