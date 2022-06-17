Песков: Путин лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ
Президент Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.
«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря, Путин будет говорить о российской экономике и причинах кризиса, пишет РИА ФАН.
Как отметил Песков, ПМЭФ и выступление российского лидера совпадают с беспрецедентными событиями в мировой политике и экономике, пишет RT.
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