Ответы на три вопроса: От Путина ждут «здорового консерватизма» на ПМЭФ

В своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин будет говорить о суверенности экономики страны и о провале западных санкций. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Константин Калачев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин выступит с чрезвычайно важным заявлением в контексте западных санкций. При этом Калачев считает, что предприниматели не услышат там ничего нового.