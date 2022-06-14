Ответы на три вопроса: От Путина ждут «здорового консерватизма» на ПМЭФ
Политолог Константин Калачев в эфире НСН предположил, что на ПМЭФ российские предприниматели не услышат от Владимира Путина радикальных решений.
В своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин будет говорить о суверенности экономики страны и о провале западных санкций. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Константин Калачев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин выступит с чрезвычайно важным заявлением в контексте западных санкций. При этом Калачев считает, что предприниматели не услышат там ничего нового.
«Может быть, в ходе мероприятия президент, наоборот, не объявит о каких-то решениях, потому что у нас выбор между мобилизационной экономикой, курсом на огосударствление, национализацию или продолжением того курса, которым Россия шла все эти годы. С расширения возможности для малого и среднего предпринимательства с созданием оптимальных условий для функционирования российского бизнеса, с поиска новых партнеров в мире, с инвестиционной привлекательностью для них. То есть в принципе любое выступление президента – это часть экспансии социального оптимизма. Это попытка поднять социальное самочувствие или не допустить его падение. Песков, конечно, должен придавать значимость заявлениям президента. Но какие сейчас могут быть радикальные решения? Наоборот, я думаю, что будет продемонстрирован здоровый консерватизм», - отметил он.
Политолог также перечислил несколько пунктов, которые может озвучить на мероприятии Путин, включая самостоятельность экономики России и неудавшуюся санкционную политику Запада.
«От выступления я не жду ничего сенсационного. Я жду заявления о том, что экономика России выдержала санкционное давление, что мы находим новые рынки сбыта для наших традиционных экспортных товаров; что условия функционирования бизнеса в России если и будут меняться, то только в лучшую сторону; что наша финансовая система прочна, курс рубля устойчив, и в принципе мы способны к суверенному существованию даже в условиях потери части рынков. То есть речь будет идти о суверенных технологиях, о суверенной экономике – обо всем том, что до этого звучало. Выступление президента будет обращено не только к внутренней аудитории, которую нужно успокоить; но и к внешней, которая должна поверить в то, что санкциями Россию ни к каким действиям не сподвигнуть. Пока речь идет о потерях от санкций. Конечно, будут говорить о взаимозависимости экономик: про влияние санкций на мировую экономику, продовольственный кризис, возможность дальнейшего роста цен на энергоносители, а также про то, что санкционная политика Запада провалилась», - заметил Калачев.
Политолог, глава ОПЭК Дмитрий Орлов в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что президент России в ходе ПМЭФ объяснит представителям бизнеса, как работать на фоне санкций.
«Санкционное давление - лишь один из факторов, влияющих на социально-экономическое и политическое развитие России. От президента на Петербургском форуме элита и население ждут ответа на три главных вопроса. Что значит для российской экономики поворот на Восток? Как добиться технологического суверенитета? Из каких компонентов должна состоять политика развития? Президент, так или иначе, даст ответы на эти вопросы, в том числе в логике реагирования на санкционное давление. Уверен: Путин подтвердит, что развитие страны должно быть суверенным, основанным на глубинном осознании национальных интересов», - подчеркнул он.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что слова Владимира Путина о «суверенной экономике» России верны, но не конкретны.
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