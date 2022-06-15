Участники ПМЭФ первыми протестируют обновленного голосового помощника МегаФона Еву
Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут протестировать новый функционал голосового помощника Евы, разработанного МегаФоном. Абонентам по всей России он станет доступен в третьем квартале 2022 года.
Голосовой ассистент помогает не пропускать важные звонки и защищает от спама. Каждому входящему звонку Ева присваивает одну из 25 категорий: полезный вызов, служба доставки, коллекторы, спам и другие. Если абонент пропустил входящий вызов, помощник примет его, самостоятельно определит источник и цель звонка, поддержит разговор и отправит расшифровку пропущенного вызова пользователю в чат.
Во время пилотного проекта Ева принимала в среднем 120 тысяч звонков в месяц, около 9% из которых приходится на спам. Его голосовой ассистент распознает с высокой точностью благодаря искусственному интеллекту, оперативно анализируя телефонную базу и вычисляя номера спамеров. За последние полгода Ева проговорила со спамерами более 25 суток. Только в мае она выслушала 2562 предложения медицинских услуг и 492 – финансовых, а также 1427 раз ответила на просьбы организаторов опросов. При этом помогла не пропустить 1131 звонок от курьеров и служб доставки.
«Современный ритм жизни меняет наши привычки: люди все чаще обращаются за помощью к голосовым ассистентам. Ева – уникальная комбинация голосового секретаря и интеллектуальной защиты: она не пропускает важные звонки, надежно блокирует голосовой спам и мошенников, – отметил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев, — работая над Евой, мы аккумулировали лучший опыт и учли все потребности наших клиентов»
По его словам, в третьем квартале оператор представит абонентам во всех регионах обновленного ассистента с уникальным функционалом. Обновленная Ева впервые представлена на ПМЭФ на стенде компании. Участники форума могут протестировать ее функционал. Например, возможность самостоятельно выбирать, какие звонки считать нежелательными и автоматически блокировать их.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Столтенберг заявил о расширении присутствия НАТО в восточноевропейских странах
- IKEA решила уйти из России
- Рябков выразил надежду, что Запад не станет применять ядерное оружие на Украине
- В Запорожской области появятся добровольческие батальоны
- ВОЗ переименует вирус оспы обезьян
- В Кремле прокомментировали планы Турции по спецоперации в Сирии
- ВС России уничтожили «Калибрами» склад боеприпасов во Львовской области
- Макрон: Украина должна будет вести переговоры с Россией
- Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз
- Сеть «Вкусно - и точка» опровергла сообщения о возможной смене названия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru