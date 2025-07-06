Верховный лидер Ирана впервые за долгое время появился на публике

По данным агентства, это произошло впервые с начала фазы ирано-израильского конфликта. Политик принял участие в религиозном мероприятии, посвященном дню Ашуры, который отмечают все мусульмане.

Ранее стало известно, что Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

