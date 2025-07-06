Верховный лидер Ирана впервые за долгое время появился на публике
6 июля 202505:35
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи появился на публике, сообщает IRNA.
По данным агентства, это произошло впервые с начала фазы ирано-израильского конфликта. Политик принял участие в религиозном мероприятии, посвященном дню Ашуры, который отмечают все мусульмане.
Ранее стало известно, что Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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