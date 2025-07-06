Стало известно, почему Роналду не присутствовал на похоронах Диогу Жоты

Это произошло, потому что он не хотел привлекать лишнее внимание со стороны журналистов. Футболист связался с родственниками погибшего. Они решили, что присутствие Роналду могло бы доставить неудобства и отвлечь от траурной церемонии.

Похороны Жоты посетили игроки английской команды «Ливерпуль» и португальской сборной.

Жота погиб в результате ДТП. Автомобиль футболиста сошел с трассы и загорелся. Спортсмену было 28 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

