Стало известно, почему Роналду не присутствовал на похоронах Диогу Жоты
Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил похороны португальского футболиста Диогу Жоты, сообщают «Известия».
Это произошло, потому что он не хотел привлекать лишнее внимание со стороны журналистов. Футболист связался с родственниками погибшего. Они решили, что присутствие Роналду могло бы доставить неудобства и отвлечь от траурной церемонии.
Похороны Жоты посетили игроки английской команды «Ливерпуль» и португальской сборной.
Жота погиб в результате ДТП. Автомобиль футболиста сошел с трассы и загорелся. Спортсмену было 28 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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