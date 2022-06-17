Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

Он назвал самопровозглашенные республики квазигосударствами и заявил, что «скорее всего, Казахстан их не признает».

Также Токаев сообщил, что Казахстан учитывает санкции против России в своей торгово-экономической стратегии, но готов продолжать сотрудничать с Москвой. Он добавил, что страны Запада не оказывают прямого давления на республику относительно соблюдения санкций.



