Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

Казахстан не признает ДНР и ЛНР. Об этом заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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Он назвал самопровозглашенные республики квазигосударствами и заявил, что «скорее всего, Казахстан их не признает».

Также Токаев сообщил, что Казахстан учитывает санкции против России в своей торгово-экономической стратегии, но готов продолжать сотрудничать с Москвой. Он добавил, что страны Запада не оказывают прямого давления на республику относительно соблюдения санкций.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРКазахстан
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