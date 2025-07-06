За ночь сбито 120 украинских БПЛА над Россией

Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили 120 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Минобороны России: Над российскими регионами сбили 48 доронов ВСУ

Беспилотники были самолетного типа. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Курскую, Орловскую, Белгородскую и Тульскую области. Также беспилотники уничтожили над Калужской, Ленинградской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями.

Ранее в «Шереметьево» из-за ограничений отменили 174 рейса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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