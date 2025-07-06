За ночь сбито 120 украинских БПЛА над Россией
6 июля 202509:33
Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили 120 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники были самолетного типа. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Курскую, Орловскую, Белгородскую и Тульскую области. Также беспилотники уничтожили над Калужской, Ленинградской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями.
Ранее в «Шереметьево» из-за ограничений отменили 174 рейса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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