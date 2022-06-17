Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны российский лидер отметил, что риторика подобного образа берется из высказываний безответственных западных политиков, при чём «на очень высоком уровне», а Москва «соответствующим образом отвечает», но никому не угрожает.

«Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета», - заключил Путин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова дать немедленный ответ в случае нападения, а её ядерный щит «охлаждает амбиции тех, кто готов развязать Третью мировую».