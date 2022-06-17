Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
Президент РФ Владимир Путин в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что все должны помнить, что у России есть ядерное оружие.
Отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны российский лидер отметил, что риторика подобного образа берется из высказываний безответственных западных политиков, при чём «на очень высоком уровне», а Москва «соответствующим образом отвечает», но никому не угрожает.
«Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета», - заключил Путин.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова дать немедленный ответ в случае нападения, а её ядерный щит «охлаждает амбиции тех, кто готов развязать Третью мировую».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
- Путин не против вступления Украины в ЕС
- Выпуск обновлённой Lada Vesta NG начнётся не раньше следующего года
- Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР
- Путин назвал Китай центром развития
- Путин прокомментировал провал «блицкрига» против экономики России словами Марка Твена
- Зеленский обсудил с Джонсоном поставки оружия Киеву
- Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
- Украина не согласилась с переносом «Евровидения» в 2023 году
- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине почти двух тысяч наёмников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru