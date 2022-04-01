«Газуем!» Европа встречает День смеха в ожидании «газовой катастрофы»

«К» – ЭТО КАТАСТРОФА?

В соответствии с указом, подписанным Путиным в четверг, с 1 апреля Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам отказ от оплаты газа в рублях.

«Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», — сказал Владимир Путин.

«Недружественным странам» предлагается открыть в «Газпромбанке» «специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ», говорится в тексте указа.

При этом Путин предупредил, что неисполнение требований России буде грозить странам Запада «всеми вытекающими последствиями».

«Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — пояснил президент.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что «если завтра никто не согласится, мы просто перекрываем газ».

При этом, по данным «Коммерсанта», прекращение поставок не произойдет сразу, поскольку оплата «по некоторым контрактам должна быть проведена во второй половине апреля, а по большей части соглашений — в мае».

Однако в Париже и Берлине допускают, что в День смеха газ может быть перекрыт, и уже готовятся к такому повороту событий.

«Может возникнуть ситуация, при которой завтра, при определенном стечении обстоятельств, газ из России не будет поступать. Мы должны готовиться к таким вариантам, и именно это мы и делаем», - сказал в четверг вечером министр экономики Франции Брюно Ле Мэр на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Робертом Хабеком.

Ранее Ле Мэр называл такой сценарий «катастрофическим», напоминает «Интерфакс».