«Газуем!» Европа встречает День смеха в ожидании «газовой катастрофы»
Путин предложил Западу «простую и понятную» схему оплаты газа, которую в Европе уже назвали «шантажом», не понимая легкость «маленького движения».
В преддверии 1 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о переводе газовых расчетов с «недружественными» странами на рубли.
На этом фоне пошли вверх курс рубля и цены на газ, и европейцам уже не до смеха – во Франции и Германии допускают, что поставки газа могут прекратиться уже сегодня.
«С 1 апреля. Газуем!» - сказано в сообщении, появившемся в Telegram-канале МИД РФ в 0:01 1 апреля.
«К» – ЭТО КАТАСТРОФА?
В соответствии с указом, подписанным Путиным в четверг, с 1 апреля Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам отказ от оплаты газа в рублях.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», — сказал Владимир Путин.
«Недружественным странам» предлагается открыть в «Газпромбанке» «специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ», говорится в тексте указа.
При этом Путин предупредил, что неисполнение требований России буде грозить странам Запада «всеми вытекающими последствиями».
«Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — пояснил президент.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что «если завтра никто не согласится, мы просто перекрываем газ».
При этом, по данным «Коммерсанта», прекращение поставок не произойдет сразу, поскольку оплата «по некоторым контрактам должна быть проведена во второй половине апреля, а по большей части соглашений — в мае».
Однако в Париже и Берлине допускают, что в День смеха газ может быть перекрыт, и уже готовятся к такому повороту событий.
«Может возникнуть ситуация, при которой завтра, при определенном стечении обстоятельств, газ из России не будет поступать. Мы должны готовиться к таким вариантам, и именно это мы и делаем», - сказал в четверг вечером министр экономики Франции Брюно Ле Мэр на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Робертом Хабеком.
Ранее Ле Мэр называл такой сценарий «катастрофическим», напоминает «Интерфакс».
ГРОМКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И МАЛЕНЬКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Страны G7 уже не раз заявляли, что отказываются от оплаты российского газа в рублях.
«Я хочу напомнить о заявлении G7. Мы не примем требования оплачивать газ в другой валюте. Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться», - сказал Ле Мэр.
В Германии и вовсе назвали действия России «шантажом», что звучит весьма цинично на фоне «заморозки» российских активов и других не слишком адекватных санкционных мер.
«Мы сообща убеждены в том, что политический шантаж должен быть отвергнут. Контракты о поставках газа в Европу основаны на евро, поэтому они и дальше будут оплачиваться в евро. Мы поддерживаем это», - сказал глава Минфина Германии Кристиан Линднер.
Однако, российская схема не так страшна для европейцев, как им кажется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил накануне, что рассматривается схема оплаты газа в евро, которые «Газпромбанк» затем будет переводить в рубли. О таком варианте ранее сообщили в правительстве Германии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Схема оплаты в рублях ничего принципиально не меняет с точки зрения платежей, которые проходили до этого. Они просто переводят евро с расчетного счета в европейском банке на счет в российском банке, цена такая же, формула цены не меняется, просто нужно сделать валютную операцию. "Газпром" считает стоимость газа ровно по этому курсу, и европейские потребители ничего не теряют. Это просто одно маленькое движение. (...) Что мы получали в Европе, что в России, это те же самые евро, они все равно приходят в РФ. Но при этом мы точно понимаем, что они дойдут до нас. Получая их в Европе, у нас был риск, что они могут не дойти и быть «заморожены» по дороге. В России расчет будет только в рублях, поэтому они меняются на рубли и происходит оплата за газ», - разъяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Сергей Пикин.
По мнению Директор Фонда энергетического развития, к лету европейцы адаптируются к новой схеме и начнут платить за газ в рублях.
«Правила объявлены, условия определены, дальше - ждем. Понятно, что они сейчас могут пытаться даже в суд подавать, но что делать. Дальше время играет на нас. Посмотрим, подождем день, неделю, месяц. К лету, я думаю, рублевые расчеты начнутся. Может быть не сразу всеми одновременно, а постепенно, по одному», - уверен собеседник НСН.
На фоне подписания Путиным «газового указа» курсы евро и доллара продолжили падение на закрытии торгов Московской биржи. Доллар упал на 1,35 рубля, его курс составил 83,2 рубля, евро подешевел на 1,65 рубля, до уровня 92,5 рубля.
Всего по итогам марта доллар подешевел на 12,05% или 11,4 рубля, евро — на 12,74% или 13,5 рубля, подсчитали РИА Новости.
Кроме того, после заявлений Путина цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг поднялась выше $1450 за тысячу кубов.
На фоне всего этого канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал коллег к здравому смыслу.
«Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит», - сказал Нехаммер в интервью Kronen Zeitung.
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