СМИ: запрет на транспортировку российской нефти исключили из шестого пакета санкций

Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет антироссийских санкций, сообщает агентство DPA со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства пояснил, что для принятия данного ограничения нужна дальнейшая координация, в том числе запрет следует согласовать в рамках Группы семи (G7).

Ранее о намерении исключить из шестого пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими государствам Евросоюза, со ссылкой на документы и источники в ЕС сообщило агентство Bloomberg.

Отмечалось, что в числе стран, призывавших убрать этот пункт из списка новых антироссийских ограничений, была Греция.

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ФОТО: РИА Новости
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