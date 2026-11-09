Утонченное мошенничество: Как отсудить у банка деньги за повышение ставок
Павел Медведев заявил НСН, что формально банки поступают законно, и помочь оказавшемуся в такой ситуации очень сложно.
Сегодня банки абсолютно законно могут повышать ставки по кредитам, если клиент не выполнил какие-то условия даже по ошибке, в таких случаях лучше договариваться, а не судиться, заявил НСН финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
Россияне активно добиваются возврата денег за повышение банками ставок по кредитам, пишут «Известия» на ссылкой на судебные решения. Финорганизации предоставляют заем с низкими процентами, если клиент согласится приобрести дополнительные продукты, выполнить определенные требования (например, по объему трат с карты) или произведет одноразовую плату. За октябрь клиентам несколько раз удалось через суд вернуть свои средства и сохранить пониженную ставку без выполнения требований банков. Медведев отметил, что жалоб гораздо больше, чем выигранных дел.
«Сегодня жалобы на такие ситуации выходят на первое место по числу обращений. Конечно, это мошенничество, но очень утонченное. Если повышение соответствует договору, то добиться возврата денег нельзя. Но во многих случаях, которые я знаю, если человек первый раз ошибся, банк идет навстречу и отменяет повышение процента сам. Я советую всем не ссориться сначала, а просить вернуть старый процент. Формально банки поступают правильно, но это хорошо подготовленный психологами обман. За долгое время очень легко ошибиться с этими условиями, например, каждый месяц не менее 5% тех или иных покупок, не менее 10 тысяч рублей на то или другое. Клиент попадает в юридически безнадежное положение», - объяснил он.
Он также объяснил, что жаловаться в таком случае нужно именно на незаконно снятые деньги.
«Сначала лучше обращаться к финансовому уполномоченному, а повышенный процент представить именно как незаконно снятые деньги. Так как психологическое мошенничество рассматривать как нарушение никто не будет. Формально здесь помочь очень сложно. Закон в этом случае на стороне банка, но здравый смысл и логика – за человека», - заключил он.
Ранее Павел Медведев объяснил НСН, почему из-за блокировок счетов россияне бросились снимать наличные.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Три человека погибли при взрыве на заводе в Турции
- Путин поздравил композитора Пахмутову с 97-летием
- Набиуллина: Центробанк не может необоснованно снизить ключевую ставку
- К роботу не пристанешь: Почему покупателям нужен человек в продуктовом магазине
- Песков: Встреча в Абу-Даби пройдет без участия европейских представителей
- Утонченное мошенничество: Как отсудить у банка деньги за повышение ставок
- АТОР: Авиабилеты по России рекордно подешевели к декабрю
- Ограничения на подачу электричества ввели на всей территории Крыма
- Чем грозит обвал на бирже США: Финансист объяснил колебания на мировом фондовом рынке
- Умер лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий