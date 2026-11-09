«Сегодня жалобы на такие ситуации выходят на первое место по числу обращений. Конечно, это мошенничество, но очень утонченное. Если повышение соответствует договору, то добиться возврата денег нельзя. Но во многих случаях, которые я знаю, если человек первый раз ошибся, банк идет навстречу и отменяет повышение процента сам. Я советую всем не ссориться сначала, а просить вернуть старый процент. Формально банки поступают правильно, но это хорошо подготовленный психологами обман. За долгое время очень легко ошибиться с этими условиями, например, каждый месяц не менее 5% тех или иных покупок, не менее 10 тысяч рублей на то или другое. Клиент попадает в юридически безнадежное положение», - объяснил он.

Он также объяснил, что жаловаться в таком случае нужно именно на незаконно снятые деньги.

«Сначала лучше обращаться к финансовому уполномоченному, а повышенный процент представить именно как незаконно снятые деньги. Так как психологическое мошенничество рассматривать как нарушение никто не будет. Формально здесь помочь очень сложно. Закон в этом случае на стороне банка, но здравый смысл и логика – за человека», - заключил он.

Ранее Павел Медведев объяснил НСН, почему из-за блокировок счетов россияне бросились снимать наличные.

