Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия полностью сокращает зависимость от российских энергоресурсов, сообщает РИА Новости. Выступая на пресс-конференции в Киеве, она подчеркнула, что это решение принимается навсегда.

«Есть ли в Европейском союзе в целом и в Германии в частности необходимость раскручивать конфронтацию с РФ, при этом рассказывая о том, как яростно, бескомпромиссно и в кратчайшие сроки весь ЕС откажется от российских энергоносителей? Безусловно, есть. Действия ЕС демонстрируют полную неподготовленность местных политиков к этим ситуациям. Игнорируется то, что с 2021 года длится мировой энергетический кризис. В Европе это привело к возникновению экономического кризиса. Действия европейских политиков, в том числе Анналены Бербок, ведут к полной экономической деградации ЕС в целом и Германии в частности. Мы является свидетелями того, что они своими действиями приводят не к росту энергетической безопасности Европы, а к тому, что экономический кризис в Европе будет лишь усугубляться», - сделал вывод эксперт.