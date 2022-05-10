Деградация и кризис. Ученый рассказал о последствиях отказа Германии от российских энергоносителей
Заявления главы МИД ФРГ об отказе от российских энергоресурсов носят политический и необязательный характер, который не учитывает реальные экономические последствия, считает Александр Фролов.
Действия европейских политиков, которые отказываются от российских энергоносителей, приводят к тому, что экономический кризис, начавшийся в 2021 году, будет усугубляться, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия полностью сокращает зависимость от российских энергоресурсов, сообщает РИА Новости. Выступая на пресс-конференции в Киеве, она подчеркнула, что это решение принимается навсегда.
«Есть ли в Европейском союзе в целом и в Германии в частности необходимость раскручивать конфронтацию с РФ, при этом рассказывая о том, как яростно, бескомпромиссно и в кратчайшие сроки весь ЕС откажется от российских энергоносителей? Безусловно, есть. Действия ЕС демонстрируют полную неподготовленность местных политиков к этим ситуациям. Игнорируется то, что с 2021 года длится мировой энергетический кризис. В Европе это привело к возникновению экономического кризиса. Действия европейских политиков, в том числе Анналены Бербок, ведут к полной экономической деградации ЕС в целом и Германии в частности. Мы является свидетелями того, что они своими действиями приводят не к росту энергетической безопасности Европы, а к тому, что экономический кризис в Европе будет лишь усугубляться», - сделал вывод эксперт.
Украина лишится возможности зарабатывать на транзите российского газа и поставках энергоносителя ряду регионов страны после заявлений главы МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе от российский газа и нефти, считает Александр Фролов.
«Для Украины высказывания Бербок должны звучать следующим образом. Украинские доходы от прокачки российского газа скоро будут равны нулю и, кроме того, часть областей Украины не сможет получить достаточное количество газа. Украина вместо того, чтобы зарабатывать деньги на трубе, будет их терять, потому что труба требует обслуживания. А если она не захочет терять деньги, то эту трубу придется буквально попилить на металлолом. Конечно, Анналена Бербок сказала это другими словами, но понимать их украинцам нужно именно так», - заявил собеседник НСН.
Во вторник, 10 мая, оператор ГТС Украины (ОГТС) объявил, что с 11 мая прекращает транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области, сообщает пресс-служба компании.
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