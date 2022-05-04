В США вновь выросли цены на бензин

Отмечается, что неделю назад галлон бензина стоил почти на 10% дешевле. Так, на заправках в столичном Округе Колумбия цена за галлон начинается от 4,5-4,7 долларов. В штате Калифорния галлон бензина стоит порядка 5,755 долларов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что к подорожанию бензина и продуктов питания во всем мире привела специальная военная операция России на Украине.

