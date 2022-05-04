В США вновь выросли цены на бензин

Цены на бензин в Соединенных Штатах вновь перешли к росту и поднялись за неделю до 4,2 доллара за галлон (3,785 л). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Американскую ассоциацию автомобилистов.

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Отмечается, что неделю назад галлон бензина стоил почти на 10% дешевле. Так, на заправках в столичном Округе Колумбия цена за галлон начинается от 4,5-4,7 долларов. В штате Калифорния галлон бензина стоит порядка 5,755 долларов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что к подорожанию бензина и продуктов питания во всем мире привела специальная военная операция России на Украине.

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