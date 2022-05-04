В США вновь выросли цены на бензин
Цены на бензин в Соединенных Штатах вновь перешли к росту и поднялись за неделю до 4,2 доллара за галлон (3,785 л). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Американскую ассоциацию автомобилистов.
Отмечается, что неделю назад галлон бензина стоил почти на 10% дешевле. Так, на заправках в столичном Округе Колумбия цена за галлон начинается от 4,5-4,7 долларов. В штате Калифорния галлон бензина стоит порядка 5,755 долларов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что к подорожанию бензина и продуктов питания во всем мире привела специальная военная операция России на Украине.
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