АТОР: Авиабилеты по России рекордно подешевели к декабрю

По сравнению с ноябрем 2026 года средняя цена авиабилета по России без багажа на начало декабря уменьшилась на 23,8%, с багажом – на 19,0%. Об этом сообщили в АТОР.

Больше всего в этой выборке подешевели вылеты из Минеральных Вод. Так, средняя минимальная цена билета без багажа упала на 49,5%, с багажом – на 42,8%. В Санкт-Петербург же летать стало дешевле на 38,0% без багажа и на 30,8% с багажом. Следом идет Калининград — дешевле на 34,4% без багажа и на 29,4% с багажом.