АТОР: Авиабилеты по России рекордно подешевели к декабрю
По сравнению с ноябрем 2026 года средняя цена авиабилета по России без багажа на начало декабря уменьшилась на 23,8%, с багажом – на 19,0%. Об этом сообщили в АТОР.
Больше всего в этой выборке подешевели вылеты из Минеральных Вод. Так, средняя минимальная цена билета без багажа упала на 49,5%, с багажом – на 42,8%. В Санкт-Петербург же летать стало дешевле на 38,0% без багажа и на 30,8% с багажом. Следом идет Калининград — дешевле на 34,4% без багажа и на 29,4% с багажом.
В целом средние минимальные тарифы на авиаперелеты по России на начало декабря 2026 года снизились год к году на 8,4% без багажа и на 5,5% с багажом.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев заявил НСН, что ремонт иностранных самолетов под санкциями сказывается на цене билетов, которая неизбежно растет.
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