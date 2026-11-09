«Сейчас не все хотят идти работать на кассу. Работодателям сложнее найти людей. И опять же, кто-то рассматривает гибкие графики, и с этим тоже есть сложности. Кроме того, магазин — это еще и материальная ответственность. Здесь вы отвечаете своими деньгами за товар. Иногда даже не по ошибке кассира может быть что-то неправильно посчитано, неверно выдана сдача. Бывает такое. И кассиры материально ответственные. Не всем это подходит», – отметила Лоикова.

По словам эксперта, сейчас работодатели берут на работу людей разных возрастов.

«Абсолютно разных. Иногда туда идут люди даже с двумя высшими образованиями, которые потеряли работу. Ситуации бывают разные», – рассказала Лоикова.

Рассуждая на тему того, почему ретейлу не удается пока заменить персонал автоматизированными кассами, если есть сложности с недобором сотрудников, эксперт отметила, что причин несколько.

«Бывают нестандартные ситуации, с которыми роботизированные кассы не всегда справляются. Они хорошо справляются с рутинными операциями, но достаточно часто возникают ситуации, когда все равно приходится звать сотрудника на помощь: пробить штрихкод, выдать какой-то чек и так далее. Плюс в этой ситуации человек-продавец может проявить гибкость, понять эмоции покупателя, найти решение. У робота эмпатии нет, он не может проявлять гибкость мышления. Да и большая часть людей по-прежнему чувствуют себя комфортнее с живым сотрудником. Поэтому чаще мы видим гибридный подход. Рутину берут на себя кассы и системы обслуживания, а человек остается для живого общения, нестандартных ситуаций, создания комфортного клиентского сервиса. Просто в ряде задач человеческий эмоциональный интеллект не заменим. И это будет так», – отметила Лоикова.

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