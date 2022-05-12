Путин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис.

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

При этом Путин подчеркнул, что Россия «уверенно справляется с внешними вызовами».

Он, в частности, отметил, что рубль в этом году «демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира».

